Facebook lancia una sezione per le news: il test negli Usa

Novità in vista per Facebook. Il social network lancia negli Stati Uniti una nuova sezione dedicata alle notizie. Si chiama News e per ora, spiega l'azienda in un post, è in fase di test su un gruppo di utenti, a cui fornirà notizie nazionali e locali in alcune aree metropolitane come New York e Los Angeles.

Ci sarà un team di giornalisti che si occuperà della scelta delle notizie del giorno da mettere in evidenza. Facebook ha lavorato al progetto per mesi.

La novità è una risposta alle polemiche sulle fake news e al loro dilagare sul social network.

