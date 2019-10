Polio, sconfitto ufficialmente anche il secondo ceppo del virus

Sconfitto ufficialmente anche il secondo ceppo del virus della polio. Anche quello contrassegnato con il numero 2 è stato eradicato ufficialmente, e ora resta solo il tipo 1 da debellare.

Lo ha annunciato oggi l'Oms, in coincidenza con il World Polio Day. I sintomi dei 3 ceppi, sottolinea il comunicato dell'Organizzazione, sono identici, ma le differenze genetiche e virologiche li fanno comportare come tre virus separati, da combattere singolarmente.

Da sconfiggere resta adesso solo il tipo 1, endemico solo in Afghanistan e Pakistan: dall'inizio dell'anno sono stati registrati 88 casi nei due Paesi.

La certificazione ufficiale della commissione apposita dell'Oms è arrivata dopo che l'ultimo caso di polio da ceppo 3 è stato identificato in Nigeria nel 2012, mentre la dichiarazione per il ceppo 2 era arrivata nel 2015. A questi si aggiungono 95 casi della malattia dovuti al ceppo derivato da una mutazione di quello usato nel vaccino, che colpisce solo individui non vaccinati in aree in cui la copertura è bassa.

Il risultato appena raggiunto viene considerato storico. "Questo traguardo è una pietra miliare per la salute globale - ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Oms -. Rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che tutte le risorse necessarie siano messe in campo per eradicare tutti i ceppi".

© Riproduzione riservata