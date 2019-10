Francia, vasto incendio in uno stabilimento industriale vicino Lione

A due settimane dal rogo nella fabbrica Seveso a Rouen, un nuovo «impressionante incendio» è scoppiato a Villeurbanne, vicino Lione.

Secondo quanto riferito dal Courrier Picard, le fiamme si sono sviluppate in alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in incubatore di start-up.

Lo stabilimento ospita oltre 55 start-up, in gran parte impegnate nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Le cause dell’incendio non sono al momento note e non ci sono notizie di feriti. (AGI)

© Riproduzione riservata