Usa, i dem puntano a voto su impeachment di Trump entro novembre

I deputati democratici americani affrettano i tempi per arrivare a votare l’impeachment del presidente, Donald Trump, entro il giorno del Ringraziamento, il 28 novembre. Lo riportano diversi media americani.

Le commissioni del Congresso stanno calendarizzando le prime audizioni già per la prossima settimana. La commissione per gli Affari esteri della Camera, in collaborazione con le commissioni Intelligence e di Sorveglianza, ha chiesto al Dipartimento di Stato documenti e informazioni relativi alle interazioni di Trump con l’Ucraina e la sua telefonata con il presidente Volodymy Zelensky, entro il 4 ottobre.

E lui, Donald Trump, promette battaglia contro l’impeachment annunciato dai democratici. In un video pubblicato su Twitter, il capo della Casa Bianca denuncia: «Ciò che sta accadendo è la più grande truffa della storia politica americana. I democratici voglio portarvi via le armi, l’assicurazione sanitaria, la libertà, le vostre scelte. Vogliono togliervi tutto. Non possiamo permettere mai che questo accada. Sto combattendo affinchè ciò non avvenga».

(AGI)

