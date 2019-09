Sparatoria nella notte a Washington Dc: 1 morto e 5 feriti

E’ di un morto e cinque feriti il bilancio della sparatoria avvenuta intorno alle 22:00 a Washington Dc, in una zona residenziale a circa 3 chilometri dalla Casa Bianca, al numero 1300 di Columbia Road. Due dei cinque feriti trasportati in ospedale sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

L’emittente locale Wjla-tv, che fa capo alla Abc e che ha divulgato le immagini delle forze dell’ordine e delle ambulanze accorse sul posto, sostiene che la vittima sia un uomo adulto mentre tra i feriti vi sarebbe anche una donna.

#DCshooting

Multiple gunshots in Columbia Heights, #WashingtonDC.

Police and EMT are on the spot.

Some people shot, being taken to the hospital.

(Video via @chriscollison) pic.twitter.com/kJUAdYluHz — Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) September 20, 2019

La sorte del killer per ora non è nota ma secondo quanto scrive Reuters non rappresenta più una minaccia. Il dipartimento di polizia di Washington Dc, che in un primo momento aveva detto di stare in guardia per una Nissan berlina di colore chiaro «occupata da due uomini con fucili d’assalto AK» ha poi fatto rientrare l’allarme. «No lookout», ovvero nessuna allerta ha twittato, senza precisare se il killer sia stato preso in custodia o ucciso.

