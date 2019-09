Il cardinale George Pell, in disgrazia, ha presentato un appello contro le sue condanne per abusi sessuali su minori presso l’Alta Corte australiana, nel tentativo di ripulire il suo nome.

E’ l’ultima via d’appello per il 78enne, che sta scontando una condanna a sei anni per aver aggredito sessualmente due coristi negli anni Novanta. AGI

© Riproduzione riservata