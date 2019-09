Dorian, danni in Canada: in 500 mila senza elettricità

Dorian perde forza, diventa un ciclone post-tropicale ma non smette di seminari danni: nelle ultime ore ha colpito la Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricità. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti fino a un massimo di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa.

Niente a confronto della devastazione che ancora regna nelle Bahamas, dove l’uragano ha provocato almeno 43 morti. La Guardia costiera Usa sta cercando di evacuare i senzatetto, ma non c'è abbastanza posto sui voli e sulle navi. Intanto sta riprendendo il servizio di traghetti verso l'isola di Ocracoke, nella Carolina del Nord, ma solo per i soccorsi. (ANSA-AP).

