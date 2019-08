Accoltellamenti in banlieue a Lione, un morto e sei feriti

Una persona è stata uccisa a coltellate e almeno altre sei sono rimaste ferite a Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. Secondo la ricostruzione dei media francesi, due individui hanno attaccato i passanti, uno è stato arrestato mentre un altro è in fuga.

La persona uccisa questo pomeriggio a Villeurbanne, nella banlieue di Lione, era un ragazzo di 19 anni. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. I feriti del raid di due accoltellatori - di cui si ignorano le motivazioni - sono 9, tre dei quali in condizioni molto gravi.

E’ la pista criminale quella privilegiata per ora nelle indagini. Lo si apprende dai media francesi, in attesa delle comunicazioni del procuratore. La procura antiterrorismo "resta in osservazione" dei fatti. Gli inquirenti propendono per un autore solitario delle aggressioni, contrariamente a quella della presenza di un complice, come era sembrato in un primo momento.

