Ironia su principe George e la sua passione per la danza, è polemica

La conduttrice tv americana Lara Spencer è stata costretta a scusarsi per aver ironizzato sulla presunta scelta del principino George di seguire un corso di danza classica a partire dal prossimo anno scolastico.

La conduttrice del programma Good Morning America, della rete Abc, in uno spazio dedicato alle materie di studio del primogenito di William e Kate - matematica, scienze, storia, religione, poesia - ha ironizzato sulla scelta del balletto. «Sembra così felice delle lezioni di balletto», ha detto la presentatrice mentre dal pubblico partivano delle risate. Spencer ha poi ricordato che il duca di Cambridge «ha affermato che il foglio adora il balletto».

Per poi aggiungere: «Ho una notizia per te, principe William, vedremo quanto durerà». Dopo che suoi social Spencer è stata sommersa di critiche per quelle che sono stati definiti commenti «da bullo», la conduttrice è stata costretta a scusarsi per «il commento inappropriato».

