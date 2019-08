Usa, sparatoria in Alabama vicino all'università: 2 morti e 3 feriti

Ancora una sparatoria negli Usa. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria in Alabama avvenuta la notte scorsa vicino al campus della Alabama State University: lo ha reso noto Jarrett Williams, sergente della polizia di Montgomery.

Un uomo è deceduto sul posto, mentre un altro è morto in ospedale, ha detto Williams. Altri due uomini sono stati ricoverati in ospedale e sono in pericolo di vita mentre un terzo è fuori pericolo.

Per il momento non si hanno informazioni sul motivo della sparatoria.

E proprio qualche ora prima il presidente americano Donald Trump durante un comizio a Manchester, nel New Hampshire, aveva detto di star "lavorando tantissimo per fare in modo di togliere le armi dalle mani di gente pazza,

malata mentale, che non dovrebbe avere le armi. Però bisogna ricordare che c'è un problema di malattia mentale che deve essere affrontato: non sono pistole a premere il grilletto, sono le persone che hanno le pistole a premere il grilletto". ANSA

