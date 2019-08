Malaysia: trovato un corpo. "Probabile sia 15enne di Londra scomparsa"

Le autorità malesi hanno riferito di aver trovato un corpo vicino all’hotel dove il 4 agosto, in una riserva naturale, è scomparsa Nora Quoirin, una 15enne franco-irlandese disabile di Londra.

"Al momento non possiamo confermare che si tratti di Nora. Tuttavia, purtroppo sembra probabile che sia lei", ha dichiarato in un comunicato The Lucie Blackman, una Ong che sta aiutando la famiglia e le autorità nelle ricerche.

La famiglia della giovane alloggia dal 3 agosto nell’hotel The Dusun in una riserva naturale nella provincia di Negeri Sembilan, circa 60 chilometri a sud di Kuala Lumpur. I genitori hanno subito pensato ad un rapimento. Quoirin è affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che causa difficoltà dell’apprendimento e disabilità fisiche che impediscono di muoversi agevolmente. La madre Meabh Quoirin, ha offerto una ricompensa di 50.000 ringgit (poco più di 12 mila euro), donati da un uomo d’affari anonimo di Belfast.

Alle ricerche partecipano circa 350 persone, supportate da elicotteri, droni, cani appositamente addestrati e investigatori inviati dalle polizie di Londra, Irlanda e Francia. AGI

