Esplosione di un missile in Russia, si teme una nuova Chernobyl

Il Cremlino ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto nella regione di Arkhangelsk, che secondo Rosatom è stato dovuto a un test missilistico fallito. "Sfortunatamente, gli incidenti avvengono. Queste sono tragedie. E' importante ricordare gli eroi, che perdono la vita a causa di questi incidenti", ha detto il portavoce di Putin Dmitri Peskov, evitando però di commentare il possibile sviluppo di nuove armi da parte della Russia. Lo riporta Interfax.

Sulle voci di rischi per la popolazione locale Peskov poi ha detto di «non aver nulla da aggiungere oltre a quello che ho dichiarato». «Posso solo assicurare - ha dichiarato - che in una situazione del genere tutte le agenzie competenti fanno di tutto per garantire la piena sicurezza dei cittadini della Federazione Russa».

