Sparatoria in Texas, tra i 20 morti anche una mamma con un bimbo in braccio

Sono venti le vittime accertate dell'aggressione avvenuta, da parte di un 21enne, ieri, in un supermercato di El Paso, in Texas. I presenti erano in gran parte ispanici e tra i morti c'era anche una donna di 25 anni con il figlio di due mesi in braccio. Lo ha riferito la sorella, Leta Jamrowski, 19 anni, di El Paso, dopo aver saputo che la sua familiare, Jordan Anchond, era stata uccisa al Walmart mentre stava comprando materiale per la scuola.

La donna ha parlato con l’Associated Press mentre aspettava in una sala del centro medico universitario di El Paso dove il nipotino era in cura per delle fratture dovute alla caduta di sua madre.

"Dalle ferite sul bimbo - ha spiegato - è probabile che mia sorella gli abbia fatto da scudo. Così quando è stata colpita con il piccolo in braccio, potrebbe esserci caduta sopra, insomma ha dato la sua vita per proteggerlo". La donna era madre di tre figli. Jamrowski ha passato la notte aspettando disperatamente notizie del marito della sorella, Andre Anchondo, rimasto ferito nell’attacco, perdendo via via le speranze con il passare delle ore. "Se fossero ancora vivi mi avrebbero contattato", constata tristemente Jamrowski.

