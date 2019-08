Texas, 18 morti nella sparatoria in un centro commerciale

Almeno 18 persone sono rimaste colpite e uccise in una sparatoria all’interno del supermercato Walmart nel centro commerciale a El Paso, in Texas. Ci sarebbero anche alcuni bambini.

Sarebbero stati più di uno gli uomini che hanno sparato. Lo riferiscono i media americani.

L'aggressione è avvenuta in un Walmart a El Paso. È intervenuta anche l'Fbi.

Un ragazzo di 21 anni, sospettato dell'aggressione, è stato fermato dalla polizia. Il quadro è ancora in evoluzione.

Il presidente americano, Donald Trump, è stato aggiornato sulla sparatoria e ha ricevuto una relazione dal ministro della Giustizia, William Barr, e dal governatore del Texas, Greg Abbott. Lo riferiscono i media americani.

"Mia nonna mi portava al Cielo Vista Mall, che ora è l’ennesimo teatro di una strage. Quanti ancora devono morire prima che si faccia qualcosa": così Pete Buttigieg, il sindaco di South Bend, in Indiana, che è anche in corsa per la nomination democratica alla Casa Bianca, commenta su Twitter la nuova strage compiuta in locale in Usa.

Anche un altro candidato alla Casa Bianca, il texano Beto O'Rourke, ha commentato la strage: "Ho il cuore spezzato», ha detto, invitando il pubblico a «seguire le indicazioni delle forze di sicurezza".

© Riproduzione riservata