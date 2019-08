Nuove proteste in Russia, fermata la "madrina" della rivolta Sobol

Salgono ad almeno 300 i fermi a Mosca alle proteste. Lo fa sapere su Twitter la ong OVD-Info, che monitora l'attività della polizia.

Gli agenti di polizia hanno fermato Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny e 'madrina' delle proteste previste per oggi a Mosca, mentre dal suo quartier generale si stava recando, in taxi, verso i boulevard della capitale, dove si dovrebbero tenere i cortei non autorizzati.

"Perché avete i caschi, avete paura di una ragazza al ventesimo giorni di sciopero della fame?", ha chiesto Sobol ai poliziotti. Gli agenti l'hanno quindi caricata a forza, facendola scendere dal taxi, su una camionetta della polizia.

