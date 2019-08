Malta autorizza lo sbarco dei 40 migranti sulla nave Alan Kurdi

Il premier Joseph Muscat ha annunciato che Malta, "dietro richiesta della Germania", consentirà lo sbarco dei 40 migranti presenti a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, precisando che nessuno di loro "rimarrà a nel Paese".

"In seguito alla richiesta della Germania Malta permetterà ai 40 migranti della Alan Kurdi di entrare in porto. Il Governo tedesco e la Commissione europea hanno predisposto affinché tutte le persone a bordo siano distribuite tra in Stati Membri dell’Ue. Nessun migrante rimarrà a Malta", scrive su twitter il premier maltese Joseph Muscat.

"Grazie": è stata la risposta della Sea Eye. La nave era in attesa da ore.

