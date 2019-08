In Arabia le donne potranno chiedere il passaporto senza il consenso dell'uomo

Svolta in Arabia Saudita: le donne potranno chiedere il passaporto e viaggiare all’estero senza il consenso, prima necessario, di un uomo.

In genere, l’approvazione necessaria arrivava dal marito o dal padre, ma non sono mancati i casi in cui i figli maschi hanno dato il consenso alle proprie madri.

La nuova norma, pubblicata oggi, estende a "tutti i cittadini" senza distinzione di genere la possibilità di chiedere un passaporto o viaggiare all’estero. La notizia è stata accolta con grande favore sui social sauditi. ANSA

