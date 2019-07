Danni a edifici e templi per un forte terremoto che ha colpito Bali. La scossa, di magnitudo 5,7 sulla scala Richter, è stata registrata in mare a una profondità di 91 chilometri. Non è stato emesso allarme tsunami.

Vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione. Il sisma ha causato il crollo di alcuni muri del tempio indù di Denpassar.

(AGI)

© Riproduzione riservata