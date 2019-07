Multa da 5 miliardi per Facebook: "Ha violato la privacy"

A Menlo Park se lo aspettavano da tempo, e ora l’attesa stangata su Facebook è arrivata. Ed è la più pesante mai sferrata in Usa contro un colosso del web. La Federal Trade Commission, la massima autorità federale che vigila nel settore delle telecomunicazioni, ha votato per una multa da 5 miliardi di dollari contro il re dei social media, accusato di grave violazione della privacy. E’ il prezzo che la creatura di Mark Zuckerberg deve pagare per lo scandalo Cambridge Analytica, la controversa società di raccolta dati che ebbe accesso illegale ai dati personali di ben 86 milioni di utenti Facebook.

Informazioni usate per di più per scopi politici, visto che Cambridge Analytica lavorava nel 2016 per la campagna presidenziale di Donald Trump ed era legata all’allora stratega del presidente e della Casa Bianca Steve Bannon. L’authority ha preso la decisione a maggioranza, con i membri repubblicani che hanno votato a favore della sanzione e quelli democratici contro. Ora la palla passa al Dipartimento di giustizia americano che dovrà dare il suo imprimatur alla strada indicata dalla Federal Trade Commission, normalmente una semplice formalità.

Del resto ultimamente i rapporti dei big del web e del settore hi-tech con l’amministrazione Trump non sono proprio idilliaci. Lo dimostrano anche gli attacchi degli ultimi giorni che il presidente americano ha sferrato contro i social media, accusandoli di partigianeria politica e di escludere dalle loro piattaforme le voci conservatrici, in quella che il tycoon ha espressamente definito come una discriminazione.

Il precedente record in fatto di multe ai big del web apparteneva a Google, che nel 2012 per violazione della privacy fu sanzionata con 22 milioni di dollari. Una cifra che impallidisce di fronte alla durezza con cui è stata colpita Facebook, che anche dopo lo scandalo Cambridge Analytica ha avuto diversi altri problemi in fatto di privacy, con Zuckerberg costretto più volte a scusarsi e a far mettere da parte nell’ambito degli ultimi conti trimestrali 3 miliardi di dollari proprio per far fronte all’attesa stangata.

© Riproduzione riservata