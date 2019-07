Il cantante americano R.Kelly è stato arrestato per pedopornografia e altre accuse di abusi. Lo scrive il New York Times secondo cui il 52enne è stato preso in custodia dagli agenti federali giovedì a Chicago. Nella lista dei tredici capi di accusano figurano, tra l’altro, l’adescamento di minori e l’intralcio alla giustizia.

