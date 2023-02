Da star della musica a guru della moda: Pharrell Williams nuovo direttore creativo Louis Vuitton

L’artista hip hop Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Lo ha annunciato il gigante della moda francese su Twitter. Williams prende il posto di Virgil Abloh, morto nel novembre 2021, e presenterà la sua prima collezione in giugno durante la settimana della moda di Parigi.

L’annuncio mette fine a mesi di illazioni. Williams è lui stesso un imprenditore della moda streetwear e la scelta conferma che Vuitton crede nel potere dello star power e l'estetica della moda di strada per sostenere la crescita della sua linea uomo nel dopo Abloh.

Abloh è stato il primo afro-americano chiamato a dirigere una casa di moda europea. Williams, 49 anni di Virginia Beach e afro-americano anche lui, è diventato famoso alla fine degli anni Novanta come parte del duo hip hop The Neptunes. A Louis Vuitton il nuovo direttore creativo arriva già come una celebrità: ha due candidature agli Oscar, 13 Grammy e un gran numero di single al primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti.

«Sono lieto di dargli il benvenuto nella sua nuova casa», ha detto il ceo Pietro Beccari, italiano: «La sua visione creativa oltre la moda guiderà senza dubbio Louis Vuitton verso un capitolo nuovo molto eccitante». Williams e Abloh erano amici e si ammiravano a vicenda: nel 2017, in un’intervista con il Wall Street Journal che oggi ha anticipato la nomina, Abloh aveva detto che Williams era uno dei suoi cinque commensali ideali a una cena. Alla morte di Virgil, Pharrell aveva detto che gli si era spezzato il cuore, aveva elogiato su Twitter l’amico come «un genio creativo gentile e generoso» e qualche giorno dopo si era seduto in prima fila allo show che Louis Vuitton aveva dedicato allo stilista scomparso a Miami con le sue ultime creazioni. Williams ha già esperienze in fatto di moda: ha collaborato con il giapponese Nigo, che oggi è il direttore creativo di Kenzo (un’altro marchio sotto l’ombrello Lvmh) per l’etichetta di streetwear Billionaire Boys Club e per il marchio di scarpe Ice Cream, ispirate allo skateboarding.

