Capelli corti e colori pixel, tutte le tendenze del 2020

Le chiome si accorciano e i colori si illuminano. Le tendenze capelli 2020 cercano tagli più corti con frange ridotte al minimo e tagli dall'effetto "pettinato"che mostrano anche il collo. Stop ai colori naturali e via libera a miscele nuovissime ad effetto pixel e ologrammi.

Le tinte comporranno quadratini di diverso colore affiancati l'uno all'altro o disposti in fila, a raggiera o secondo disegni pixellati appunto che si potranno scegliere su uno schermo di computer, oppure saranno ricoperte da ologrammi o disegni compiuti. Moda colore, elettronica, informatica ma anche arte e tattoo si mescolano.

Il fashion si avvicina al mondo dei nativi digitali ma anche ai millennials e si ispira ad Instagram e Pinterest e non solo, rievocando il mondo britannico, russo e spagnolo. Tutto questo e molto altro è stato al centro, il 17 e il 18 novembre, di On Hair Show & Exibition, a cura di Cosmoprof, con show e corsi di formazione che valicano i confini della penisola, al Pala Alpitour di Torino.

A sperimentare la tecnica pixel (hashtag di riferimento #xpresionpixel) il trio di giovanissimi stilisti Marco Antonio Restepero, Jorge Càncer e Jose Luis Almendral. Tra gli altri anche Dimitry Vinokurov, il guru dei tagli e delle acconciature architettoniche, costruite con effetti artistici e raccolti creativi, porta dalla Russia la tecnica dei tagli rapidi 'counter punctuation'.

Presente anche, dalla Gran Bretagna, Tom Connell, direttore artistico del Trevor Sorbie Team, che crea tagli corti e cortissimi con mini frange che scivolano sulla fronte o puntano in alto per un effetto maschile e no gender. E infine Errol Douglas, influencer ed hairstyilist delle celebrities del calibro di Brad Pitt, Barbara "Barbra" Streisand, Christy Turlington, Cindy Crawford, Anne Lennox e Uma Thurman. Douglas ha vinto dozzine di premi ed è stato anche omaggiato dell'Ordine dell'Impero Britannico MBE dalla Regina Elisabetta nel 2008.

Al Pala Alpitour si svolge anche l'Italian Hairdresser Award 2019, l'evento che premia l'eccellenza della moda capelli made in Italy e il Festival Barber dove i barbieri più talentuosi daranno mostra delle nuove tecniche del mondo dell'acconciatura maschile, capelli e barba compresa.

