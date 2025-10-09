Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Meteo La pace a Gaza, Tajani: «Pronti per la ricostruzione»

La pace a Gaza, Tajani: «Pronti per la ricostruzione»

di

epa12428166 A boy stands on the rubble of his former home following an air strike during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 03 October 2025. More than 66,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER

«Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina». Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post pubblicato stamattina sul suo account X.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province