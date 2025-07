Italia spaccata in due: caldo record al Centro-Sud, nubifragi e grandine al Nord

Anche le città del Centro, come Firenze e Roma, stanno registrando valori ben oltre la media stagionale, con punte che superano i 36°C. Gli scarti rispetto alle medie climatiche si attestano anche a +8°C, segno tangibile di un cambiamento climatico sempre più evidente.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, quella in corso è l’ennesima ondata di calore eccezionale che colpisce il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Da domenica 20 luglio l’anticiclone africano ha cominciato a espandersi con forza, trasportando aria calda a tutti i livelli e determinando un’impennata termica senza precedenti, soprattutto su Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata, dove i termometri sfiorano — e in alcuni casi superano — i 46°C.

L’Italia è divisa da un clima che sembra provenire da due stagioni diverse: al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori l’anticiclone africano ha ormai preso il sopravvento, portando temperature estreme che in alcuni casi superano i 46°C. Al Nord, invece, è il maltempo a dettare legge, con temporali intensi, nubifragi e il rischio crescente di frane e allagamenti.

Ma mentre il Sud brucia, il Nord si prepara a fare i conti con una situazione meteo opposta. L’interazione tra il caldo africano e un fronte instabile in arrivo dal Nord Europa ha creato una zona di convergenza instabile, con forti temporali, grandinate e precipitazioni abbondanti, soprattutto su Piemonte, Lombardia e Veneto. I rischi maggiori sono legati a nubifragi con accumuli localmente superiori ai 150 mm, che potrebbero provocare allagamenti e smottamenti nelle aree più fragili del territorio.

Previsioni aggiornate

Lunedì 21 luglio

Nord : temporali forti e rischio nubifragi, specie su Alpi e Prealpi.

: temporali forti e rischio nubifragi, specie su Alpi e Prealpi. Centro : sole e caldo torrido, picchi fino a 40°C.

: sole e caldo torrido, picchi fino a 40°C. Sud: caldo estremo da record, fino a 46°C in Sicilia, Puglia e Basilicata.

Martedì 22 luglio

Nord : schiarite alternate a nuovi rovesci pomeridiani.

: schiarite alternate a nuovi rovesci pomeridiani. Centro-Sud: persiste il caldo africano, temperature stabili o in ulteriore aumento.

Allerta e raccomandazioni

La Protezione civile ha diramato avvisi di allerta rossa per rischio incendi in Sicilia (Caltanissetta, Catania, Enna e Messina), mentre al Nord è massima l’attenzione per il rischio idrogeologico.

Le autorità raccomandano di evitare spostamenti nelle ore più calde, di idratarsi frequentemente e di non esporsi al sole diretto, soprattutto anziani e bambini. Al Nord, invece, si invita alla massima prudenza alla guida e nei pressi di corsi d’acqua, con l'invito a segnalare eventuali criticità.

L’Italia, ancora una volta, si trova al centro di una sfida climatica che non può più essere ignorata.