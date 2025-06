Prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, la prossima settimana attesi 37° C

In realtà il caldo ha già fatto capolino nei giorni scorsi, ma la prossima settimana arriverà la prima vera ondata, con temperature fino a 37°C su mezza Italia per effetto del rafforzamento dell’anticiclone subtropicale africano, spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. In termini tecnici si parla di ‘blocco atmosfericò: una particolare configurazione che vedrà la distensione dell’anticiclone africano per diverse migliaia di chilometri a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo e di gran parte dell’Europa. Di fatto, chiarisce l’esperto, «le condizioni meteorologiche in questa situazione rimarranno quasi immobili per molti giorni, con tanto sole e assenza di pioggia su buona parte delle regioni. Il nostro Paese si troverà nel cuore di questa sorta di bolla alto pressoria». Picchi fino a 37 gradi sono previsti, specie da martedì 10, in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria (localmente fino a 40°C sulle zone interne delle Isole Maggiori). Ma afa e caldo sono in aumento anche sul resto delle regioni, dove si raggiungeranno punte di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna e Roma. Queste particolari condizioni ci accompagneranno per tutta la settimana. «Al momento - afferma Gussoni - non si vede via d’uscita da questo blocco atmosferico almeno fino all’ultima decade del mese».

Arriva il caldo africano su tutta l’Italia, con un debutto anticipato rispetto alle medie di stagione. La prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, con la colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà infatti il nostro Paese, dal nord al sud, a partire dalla prossima settimana ed i meteorologi prevendono che si protrarrà almeno fino alla metà del mese. Una situazione meteo che richiede particolare attenzione per prevenire conseguenze sulla salute soprattutto per le categorie più fragili, a partire da anziani e bambini. E con le spiagge che iniziano ad affollarsi già in questo inizio di giugno, gli esperti invitano alla cautela per evitare il rischio di infezioni e malattie della pelle.

In funzione il sistema di monitoraggio e allerta del ministero della Salute che, già per domenica 8, segnala un bollino arancione (che indica condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute) ad Ancona e 7 bollini gialli (livello 1 di pre-allerta che indica condizioni meteo che possono precedere un’ondata di calore): a Bari, Bologna, Perugia, Campobasso, Palermo, Pescara, Roma. Intanto, anche le spiagge cominciano ad essere prese d’assalto ed i dermatologi consigliano alcune semplici regole per prevenire incidenti sgradevoli. Dalla sabbia alle docce pubbliche, dalle sdraio ai massaggi in spiaggia, l’estate può infatti diventare una trappola per la pelle: tra micosi, dermatiti e batteri, le infezioni cutanee sono in agguato. Attenzione ad esempio, avverte Laura Colonna, responsabile del Centro di Dermatologia Rigenerativa e Immunologica dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, ai «trattamenti estetici improvvisati in spiaggia: massaggi effettuati da personale non qualificato, in condizioni igieniche scarse, con oli o creme di dubbia provenienza, possono causare infiammazioni importanti». Tra gli aspetti spesso sottovalutati, anche quello di camminare scalzi sulla sabbia o sugli scogli.

«È un gesto comune, ma può aumentare il rischio di microtraumi e tagli che rappresentano la porta d’ingresso ideale per batteri come lo Staphylococcus aureus, che può provocare infezioni cutanee anche gravi». La regola generale, conclude Colonna, è di «non ignorare mai i segnali della pelle. Se compaiono prurito persistente, arrossamenti, bruciore o lesioni che non migliorano nel giro di pochi giorni, è importante rivolgersi ad uno specialista».