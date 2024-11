Allerta meteo in Sicilia: scuole chiuse nell'Agrigentino, a Catania e Siracusa

Il maltempo continua a flagellare la Sicilia orientale. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso l’allerta rossa sulla parte orientale dell'Isola per oggi (11 novembre) e domani (12 novembre). Per la giornata di domani, inoltre, è stata valutata allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Palermo su gran parte dei restanti settori della Sicilia, allerta gialla su alcune aree di Calabria, Sardegna e sulle restanti zone della Sicilia. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse sulla Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale e che potranno localmente insistere per l’intera giornata sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Aumenta l’elenco di sindaci agrigentini che hanno deciso di ordinare la chiusura delle scuole domani a seguito dell’allerta meteo arancione. A farlo sono stati anche i primi cittadini Fabio Termine di Sciacca, Vito Clemente di Menfi e Matteo Ruvolo di Ribera.

Attività didattiche sospese alle Università di Catania e Messina

L'università di Catania domani (12 novembre) resterà chiusa, sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea. Le attività - spiega il decreto emanato dal rettore Francesco Priolo - potranno comunque essere erogate in modalità on line. A Messina, sarà sospesa l’attività didattica di tutti i dipartimenti, ad esclusione delle sedute di laurea.

Niente lezioni nelle scuole di Catania e Siracusa

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni di redigere un’ordinanza che dispone con effetto immediato e fino alle 24 di domani la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i parchi comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria). Disposto anche il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Lo rende noto il Comune, sottolineando che «le misure di tutela della pubblica incolumità sono state adottate alla luce del bollettino della protezione civile regionale diramato oggi pomeriggio con cui viene segnalata criticità di allarme codice rosso, in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione per via di uno scenario di vulnerabilità elevata nel territorio comunale, per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia orientale e anche nella zona di Catania». Analoghi ordinanze sono state emesse dai sindaci di paesi etnei e della riviera Ionica.

Scuole chiuse domani in provincia di Siracusa. L’allerta meteo arancione su tutto il territorio ha spinto i sindaci di Siracusa e degli altri centri della provincia a emanare l’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche i mercatii, gli impianti pubblici sportivi, cimitero, parchi pubblici, e a Siracusa Castello Maniace e Parco Archeologico della Neapolis e asili comunali. Le piogge si sono abbattute sul capoluogo Aretuseo anche oggi, ma senza causare gravi danni.

Chiuso il ponte sul fiume tra Castellammare e Alcamo

Il ponte sul fiume San Bartolomeo è chiuso da questa sera (11 novembre) e fino al prossimp avviso della protezione civile regionale che ha diramato l'allerta meteo arancione, cioè lo stato di preallarme per il maltempo. La chiusura del ponte è segnalata dal sistema automatico che regola l'attraversamento sul fiume San Bartolomeo sulla ex statale 187, al confine tra Castellammare del Golfo ed Alcamo, realizzato dopo il crollo del ponte.