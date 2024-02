Dopo il bel tempo arrivano le piogge, previsto anche in Sicilia un lieve calo delle temperature

Dopo il bel tempo e il clima primaverile della scorsa settimana, stanno per arrivare, in tutta Italia, piogge e neve, anche se quest'ultima solo sui rilievi. L'artefice del cambio saranno le correnti fredde che in queste ore sono presenti sull'Europa orientale e nord orientale. Riusciranno ad entrare sul Mediterraneo all'inizio della settimana portando il maltempo. Piogge saranno presenti anche in Sicilia con le temperature che scenderanno di qualche grado rispetto a quelle registrate nel week end.

Oggi, lunedì 19 febbraio, un fronte freddo inizierà a interessare la Penisola a partire dalle regioni nord orientali e tra la sera e la notte raggiungerà le regioni del Sud e le Isole. Martedì, dunque, sarà caratterizzato, così come prevedono i meteorologi, dall'azione delle correnti più fredde e instabili che in Sicilia porteranno piogge e temporali. La temperatura farà registrare un ulteriore lieve calo al Sud mentre altrove non subirà sostanziali variazioni. Mercoledì previste ancora piogge al Sud e in qualche zona della Sicilia, soprattutto nella parte meridionale, ma dal pomeriggio le temperature aumenteranno.