Previsioni del tempo, acquazzoni e temporali possibili sulla Sicilia

Una circolazione depressionaria si va approfondendo sul Mar Ionio con una goccia d’aria più fredda in quota. Questa lambirà le regioni meridionali dell’Italia portando condizioni meteo localmente instabili con acquazzoni e temporali possibili su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nessun effetto sul resto della Penisola, salvo una lieve e temporanea flessione delle temperature.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, in vista del secondo weekend di settembre, confermano un vasto campo di alta pressione sull’Europa con l’estate settembrina che proseguirà indisturbata. Temperature in aumento con valori sopra media soprattutto al Centro-Nord dove le massime potranno ancora superare i +30 gradi.

Oggi (5 settembre) al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Residue piogge in serata sui medesimi settori, asciutto altrove. Temperature minime in aumento al Nord, in calo al Centro-Sud; massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Domani (6 settembre) al mattino piovaschi e locali temporali tra Calabria e Sicilia orientale, nuvolosità e schiarite altrove e ampi spazi di sereno su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni ancora sugli stessi settori. Tra la serata e la notte qualche fenomeno in arrivo anche su Puglia e Basilicata, invariato altrove. Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo su regioni ioniche e Sicilia; massime in generale e lieve rialzo su tutta l’Italia.