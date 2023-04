In Sicilia caldo anomalo nel ponte del 1° maggio, poi torneranno maltempo e instabilità

Ultimi giorni di aprile che vedono condizioni meteo decisamente più stabili in Italia grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale. Più sole ma anche clima più mite grazie a temperature su valori in linea o poco al di sopra delle medie, anche se in Sicilia per il fine settimana è previsto un caldo anomalo.

Il campo anticiclonico nei prossimi giorni raggiungerà il Mediterraneo centrale e l'Isola, spiega Lorenz Badellino di 3bmeteo, favorendo una fase caratterizzata da stabilità atmosferica, tempo in prevalenza soleggiato e temperature in aumento. All'interno dell'alta pressione affluiranno infatti correnti di matrice nord africana, responsabili di un progressivo incremento termico sulla nostra regione.

L'apice del caldo è atteso durante il weekend e in particolare sabato, quando sulle zone interne del versante ionico si potranno raggiungere picchi anche di 28/29°C in pianura. Nel Catanese interno sono previsti valori massimi di 26/28° tra sabato e domenica, inferiori a Catania città con massime sui 22/24°C. Le località costiere infatti vedranno un aumento più contenuto delle temperature diurne, influenzate dalla superficie del mare ancora fredda in questo periodo dell'anno. A Palermo sono attese punte di 26°C domenica, ad Agrigento non oltre 25°C, a Messina sui 22/23°C.

A seguire, l'arrivo di una perturbazione tra il 30 aprile e il Primo maggio determinerà il ritorno di nubi e piogge, più insistenti - proprio nel corso della Festa dei lavoratori - in Campania e sul versante tirrenico della Calabria; nelle 48 ore successive l'instabilità entrerà nel vivo anche in Sicilia. A inizio maggio si concretizzerà anche un nuovo calo delle temperature, nell'ordine di 3-6°C

© Riproduzione riservata