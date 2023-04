In Sicilia freddo e pioggia su gran parte dell'Isola ma il sole tornerà presto

Ancora maltempo in Sicilia, anche se il peggio sembra essere passato. Ieri, la giornata con le precipitazioni più intense che, fortunatamente, non hanno creato particolari danni. Riaperte tutte le scuole che ieri erano rimaste chiuse per l'allerta meteo. Il colpo di coda dell'inverno, così come previsto dai meteorologi, ha fatto abbassare le temperature che però nelle prossime ore sono destinate a crescere.

Le previsioni per oggi

Anche oggi, 4 aprile, allerta meteo nel Messinese con la protezione civile regionale che fa passare la provincia dalla fascia arancione a quella gialla. Anche oggi, infatti, sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco su città e provincia. Il maltempo oggi insisterà ancora nella zona centrale della Sicilia con nevicate sopra i 1800 metri e in quella nord occidentale. Il sole, invece, è atteso in giornata soprattutto a Sud.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Le precipitazioni sono attese, in particolare, nella zona Nord e al centro. Giovedì, un campo di alte pressioni abbraccerà la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con le temperature che torneranno a salire. Giovedì bel tempo in tutta la Sicilia.

Le previsioni per il week end

Bel tempo fino a sabato con temperature vicino alla media stagionale ma il giorno di Pasqua sono attese nuove precipitazioni su parte dell'Isola. Andrà meglio lunedì di Pasquetta con sole un po' ovunque e temperature massime che rimarranno intorno ai 16 gradi.

