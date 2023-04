Maltempo, allerta arancione in Sicilia: prevista pioggia sin dal mattino

Allerta arancione per il maltempo domani, lunedì 3 aprile, su Calabria e Sicilia, gialla per Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia. L’ondata di maltempo portata da una depressione giunta sulla Sardegna si trasferirà nel Sud Italia, portando venti forti e abbondanti precipitazioni che in alcuni casi si trasformeranno in grandinate e temporali.

È prevista un’intensificazione della ventilazione settentrionale su gran parte dell’Italia che rinforzerà, fino a burrasca forte, specie lungo le coste e sui settori appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le regioni più colpite saranno Sicilia e Calabria, dove sono previste, dal primo mattino, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali dell’Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per alcuni settori e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni.

L’avviso prevede dalle prime ore venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

