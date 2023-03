In Sicilia week end primaverile: sole, temperature fino a 20 gradi e raffiche di vento

In Sicilia sembra essere sbocciata la primavera. Le temperature elevate degli ultimi giorni continueranno anche nel prossimo fine settimana, anche se nel resto d'Italia si assisterà ad una spiccata variabilità atmosferica, indotta da un flusso di correnti nord occidentali.

Il meteo nel week end

Nel nostro Paese, come riferisce Edoardo Ferrara di 3BMeteo "ci saranno fasi assolate alternate a qualche passaggio piovoso, ancora una volta più probabile sulle regioni centro-meridionali. Il tutto accompagnato da una vivace ventilazione tra Nordovest e Nord-Nordest associato peraltro a un ulteriore calo termico. Tendenzialmente da domenica sera si avvicinerà da ovest un promontorio anticiclonico subtropicale, in attesa di una nuova probabile perturbazione in arrivo per martedì 14".

Le previsioni in Sicilia

Diversa la situazione in Sicilia nel week end dove, sempre secondo l'esperto, sabato sarà presente il sole e forte vento in entrambe le isole maggiori. Un campo di alte pressioni sarà presente sulla regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Domenica, invece, "nubi irregolari con qualche pioggia o rovescio sparso tra Lazio, Abruzzo e in generale al Sud e Sicilia, specie tirrenica, anche a sfondo temporalesco, in esaurimento entro sera eccetto che sull'area dello Stretto di Messina". I venti continueranno ad essere sostenuti.

Temperature primaverili

Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno sui valori primaverili con punte che tra sabato e domenica, in alcune zone, arriveranno a 20 gradi e ci sarà la presenza, nel Canale di Sicilia di raffiche di vento che potranno raggiungere, se non temporaneamente superare, i 70-80km/h.

