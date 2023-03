In Sicilia è scoppiata la primavera: temperature oltre i 20 gradi ma week end instabile

In Sicilia è scoppiata la primavera, con temperature superiori ai 20 gradi, ma il fine settimana sarà caratterizzato da instabilità e qualche pioggia, anche se le temperature si manterranno più che miti. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.

Oggi un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, con temperature anche di 23-24 gradi. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Domani, venerdì 10, l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su litorale ionico e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Sabato un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Domenica l'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con schiarite

