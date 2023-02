Meteo: week end primaverile in Sicilia con temperature fino a 20 gradi, ma tornerà il freddo

Giornate all'insegna del bel tempo in Sicilia e di temperature elevate almeno fino al week end. La nostra Isola è coinvolta da un intenso richiamo prefrontale mite, con un netto aumento termico. Secondo i meteorologi, lo scivolamento di un nucleo freddo verso il Mediterraneo occidentale, favorirà la risalita di isoterme più “calde” dal nord Africa verso la nostra regione, e, tramite i venti, si raggiungeranno, in alcune zone, tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, anche i 21 gradi.

E se la situazione al Nord Italia cambierà radicalmente da domenica 26 quando l'alta pressione tenderà a sbilanciarsi verso i settori più settentrionali del Vecchio Continente, favorendo così l'impetuosa discesa sul suo bordo orientale di masse d'aria molto fredda verso il nostro Paese, in Sicilia il maltempo è atteso tra martedì e mercoledì quando la pressione diminuirà favorendo l'arrivo di aria più umida che determinerà un peggioramento. Piogge e soprattutto brusco calo delle temperature, anche di 8 gradi, tornando ai valori più consoni per la stagione.

Come dichiara l'esperto di 3BMeteo, a partire da domenica e nei giorni successivi piogge e rovesci più incisivi si faranno spazio almeno su parte d’Italia e dovrebbero coinvolgere soprattutto le regioni centro-meridionali. Piogge anche in Sicilia, ma non prima di martedì.

