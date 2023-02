Carnevale con il sole in Sicilia e temperature quasi primaverili

Sarà un fine settimana con il bel tempo in tutta la Sicilia. Grazie all'alta pressione presente su tutta l'Isola, il sole splenderà per tutto il week end del Carnevale, favorendo le gite fuori porta e la partecipazione a feste e sfilate. L'anticiclone che metterà l'inverno in stand-by favorirà, così come previsto dai meteorologi di 3BMeteo, ampi spazi soleggiati e temperature in rialzo, eccetto per il passaggio di nubi alte e stratiformi e per addensamenti medio bassi sui settori tirrenici. Il tempo, dunque, dopo il freddo, i nubifragi e le nevicate della prima decade di febbraio, risulta di nuovo stabile su tutto il Paese e il sole, insieme alle miti correnti che risalgono dall'Africa, mantengono condizioni climatiche quasi primaverili.

Le previsioni per sabato 18 febbraio

Sabato 18 febbraio, sul litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. In Sicilia spenderà ovunque il sole con temperature che in alcune città potrebbero raggiungere anche i 16 gradi, mare poco mosso.

Le previsioni per domenica 19 febbraio

Domenica 19 febbraio, ancora tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. In Sicilia la situazione sarà simile a quella del giorno precedente, con le temperature che raggiungeranno i 16 gradi in alcune città, i mari saranno poco mossi.

Tornerà il freddo?

Le temperature scenderanno lievemente la prossima settimana quando un fronte d'aria fredda potrebbe transitare sul nostro Paese. Non dovrebbe trattarsi di un crollo termico, bensì dio temperature più basse rispetto a quelle attuali e più consone al periodo invernale.

