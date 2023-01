L'Epifania si porta via anche il bel tempo: da lunedì piogge e crollo delle temperature

Il bel tempo e il "caldo" anomalo fuori stagione hanno i giorni contati. L'Epifania non si porterà via solo le feste, ma anche il clima che in Sicilia ha accompagnato queste feste di Natale. Le previsioni di 3bmeteo parlano chiaro.

"Dopo un periodo stabile, con ampi spazi soleggiati e con temperatura molto sopra la media (anche di 10 gradi), avremo un'Epifania dove si continuerà in questo scia, con un clima molto mite in tutta la Sicilia ma con una maggiore variabilità, soprattutto nel versante tirrenico e nel Messinese - dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo - Anche il fine settimana sarà variabile e con temperature alte, per la stagione, tra i 16 e 18 gradi, ma poi da lunedì le cose cambieranno".

Dal 9 gennaio, infatti, ci saranno, secondo le previsioni, perturbazioni e rovesci temporaleschi, "molto più di quanti ne abbiamo visto fino ad ora in inverno - dice Ferrara -. Inoltre ci sarà più vento freddo e le temperature si abbasseranno notevolmente".

La cosa non riguarderà solo la Sicilia, visto che ancora c'è tempo stabile su tutto il Paese ma dopo l'Epifania ci sarà un peggioramento, visto che la prossima settimana dovrebbe portare sul Mediterraneo una rapida perturbazione con piogge, acquazzoni e possibili nevicate in montagna.

