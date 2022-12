Meteo: per Natale clima mite, temperature 10 gradi sopra media

Weekend di Natale con condizioni meteo stabili sull'Italia, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. Tempo stabile e clima mite anche per la giornata di S.Stefano con le temperature che risulteranno di 10 gradi sopra media, specie in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una lieve flessione delle temperature sul finire della prossima settimana, sempre però con generale assenza di precipitazioni.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in ulteriore rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, eccetto isolati fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi basse tra Toscana, Umbria e Marche e ampie schiarite altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e presenza di nubi basse, maggiori spazi di sereno in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori ma con presenza di nuvolosità bassa, cieli soleggiati sui settori adriatici. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto ovunque, ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche e molta nuvolosità bassa altrove. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Al mattino nebbie e nubi basse in Pianura Padana; sereno o poco nuvoloso lungo l’arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nebbie e nubi basse in Pianura Padana; cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa su Umbria e Marche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie o nubi basse specie tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con nubi basse su settori tirrenici e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, foschie e nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

© Riproduzione riservata