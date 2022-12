Meteo, gelo nel Nord Italia: in Sicilia il «grande freddo» tarda ad arrivare

Il freddo tarda ad arrivare in Sicilia, che gode ancora di temperature miti non in linea col mese di dicembre. Già in queste ore, invece, il nord Italia è interessato da vere e proprie sciabolate artiche con nevicate pure a bassa quota, ma secondo quando detto a gds.it dagli esperti di 3bmeteo, il gelo non dovrebbe colpire nel breve periodo la nostra regione, dove ci sarà un graduale abbassamento delle temperature, ma non drastico.

Proseguiranno nelle giornate di oggi e di domani le correnti umide del nord Africa che hanno portato in alcune parti della regione temperature anche sopra i 20 gradi. Venti che precedono quelli più freddi di ponente e di maestrale che colpiranno la Sicilia dal tardo pomeriggio di domani e dopodomani. Essi causeranno un clima più fresco e causeranno piogge sparse soprattutto nel versante occidentale e tirrenico dell'isola. Leggere nevicate potrebbero verificarsi in vetta, sull'Etna e sulle Madonie.

