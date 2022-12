Meteo, allerta gialla in Sicilia, domenica pioggia in provincia di Catania e Messina

Ancora allerta gialla in Sicilia, nella giornata di domenica 4 dicembre, nella zona del Messinese e del Catanese. Non dovrebbe invece piovere nelle altre parti dell'Isola, ma un’area perturbata presente sull'Europa occidentale richiama, verso l’Italia, correnti meridionali umide ed instabili.

Queste ultime tendono ad estendersi anche alle aree ioniche peninsulari, e causeranno un moderato peggioramento sulla Puglia ed un rinforzo della ventilazione nei bassi strati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che costituisce estensione del precedente.

Secondo 3bmeteo, permane un flusso di correnti umide e instabili che rinnovano variabilità ed ancora locale instabilità sulla Campania. Meglio tra Sicilia e Calabria con ritorno a tempo più asciutto e soleggiato. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Ionio da molto mosso a agitato; Basso Tirreno da molto mosso a mosso. Temperature in rialzo.

L’avviso della protezione civile prevede, dal pomeriggio di oggi, venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia, specie settori meridionali, e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, specie settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 4 dicembre, allerta arancione su Puglia, allerta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte di Lazio, Campania e Puglia

