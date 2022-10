Meteo, l'ottobrata continua: con Scipione l'africano punte di 34 gradi in Sicilia

Ancora qualche giorno di tempo instabile - soprattutto al nord - poi da domenica l’arrivo dell’anticiclone Scipione porterà un nuovo assaggio di estate con temperature quasi estive che toccheranno i 33,34 gradi in Sardegna e in Sicilia. E’ quanto prevedono gli esperti de «Il Meteo.it».

"La prossima settimana - spiegano i meteorologi - l’anticiclone Scipione l’Africano sarà superstar e provocherà la terza Ottobrata. Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo, quindi anche novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate: un’attenta analisi indica però che la Novembrata, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud». Previste per la prossima settimana «giornate soleggiate e calde con massime fino a 27 gradi al nord, 28-29 grado al centro-sud e 33-34 gradi sulle isole maggiori.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito «Il Meteo.it» ricorda però che «nelle prossime ore ci sarà un veloce passaggio perturbato al nord e su parte del centro con qualche pioggia, anche sulle Alpi». Il veloce passaggio perturbato porterà «delle piogge al nord e parte della Toscana tra oggi e domani con accumuli più significativi su Alpi e Prealpi; nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero essere concentrate in montagna e solo localmente in pianura sul nord-ovest, poi dal pomeriggio un pò di instabilità è prevista anche sul Triveneto montano. Domani invece - spiega l’esperto - qualche piovasco bagnerà anche la Liguria e la Pianura Padana ma già da domenica il tempo migliorerà quasi ovunque. Rimarranno solo delle nubi sul settore nord-occidentale mentre la Sardegna e la Sicilia toccheranno i 33-34 C. In seguito da metà settimana un ulteriore ruggito di Scipione potrebbe far salire anche le minime in un contesto totalmente quasi estivo».

Le previsioni

Sabato: al nord, piogge anche forti sulle Alpi, moderate sulle Prealpi, possibili anche in pianura a nord del Po.Al centro: nuvoloso in Toscana con qualche pioggia; sole altrove, molto caldo in Sardegna. Al sud: tanto sole e clima molto caldo per il periodo.

Domenica: al nord, piovaschi al nord-ovest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo.

Tendenza nei giorni successivi: fino a martedì piogge su Alpi e Prealpi, anche molto forti, poi ancora anticiclone Scipione l’Africano con terza Ottobrata, temperature in ulteriore aumento specie sulle isole maggiori; persistenza del caldo per tutta la nuova settimana, in particolare al centro-sud.

© Riproduzione riservata