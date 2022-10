Temporali in arrivo, domani allerta gialla su tutta la Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, giovedì 13 ottobre.

Su tutta la Sicilia è prevista per domani allerta gialla. In particolare - si legge nel bollettino n. 22285 - «dalle prime ore di domani, giovedì 13 ottobre 2022, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

