Meteo: ancora pioggia in Sicilia e temperature in calo

Al Sud condizioni di tempo instabile su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con lievi rovesci e locali temporali, in assorbimento da fine giornata con parziali aperture su centro-sud Puglia e porzione meridionale dell’isola; variabilità sulle restanti zone del Sud con deboli fenomeni nelle ore diurne sulla Campania, seguiti però da schiarite. Temperature minime in diminuzione sulle regioni meridionali adriatiche e Sicilia tirrenica, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime stazionarie sulla Basilicata, in calo su Puglia salentina, aree ioniche Calabresi e sulla Sicilia settentrionale ed orientale, in aumento altrove. Venti deboli orientali sulle regioni peninsulari, deboli variabili sulla Sicilia, salvo temporanei rinforzi meridionali sull'isola. Mari poco mossi, mossi stretto di Sicilia, Jonio ed Adriatico al largo, quest’ultimo con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio.

