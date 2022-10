Meteo: vortice mediterraneo al Centro-Sud con temporali in Sicilia

Il maltempo torna con piogge e temporali anche di forte intensità. Il sito Meteo.it registra nella giornata odierna un vortice mediterraneo che sul basso Tirreno innescherà rovesci, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento. Per il movimento antiorario delle correnti, il ciclone richiamerà a sè aria molto calda dai quadranti meridionali che, dopo aver attraversato il mare e caricatasi di umidità, fornirà un surplus di energia potenziale per eventi meteo estremi. Una configurazione ad alto rischio: localmente potrebbero anche cadere fino ad oltre 100/200 l/mq di pioggia in poco tempo.

Le aree da tenere sotto osservazione saranno inizialmente Sicilia e Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e a seguire anche Basilicata e Puglia. Queste condizioni di spiccata instabilità dureranno, alternate a temporanee pause più asciutte, almeno fino alla giornata di giovedì, con le regioni centro-meridionali sempre prese di mira dai forti temporali. Sul resto d’Italia invece cielo poco nuvoloso o sereno in un contesto mite di giorno grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Previsioni

Oggi al Nord instabilità diffusa su tutte le regioni; al Centro piogge e temporali anche intensi specie tra Lazio, Abruzzo e Molise; al Sud maltempo.

Domani al Nord nubi sparse, temporali sui rilievi del Veneto; al Centro piogge e temporali sui settori adriatici; al Sud maltempo su regioni adriatiche.

Mercoledì, al Nord rovesci sparsi su Alpi e Prealpi; al centro temporali in Appennino e zone adiacenti a essi; al Sud piogge su Sicilia, Calabria, Puglia.

