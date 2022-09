Arriva il maltempo in Sicilia, allerta della protezione civile: attesi temporali tra Palermo e Trapani

Da una domenica fatta di scirocco e incendi (soprattutto in provincia di Palermo) a un lunedì che probabilmente si aprirà all'insegna del maltempo. In Sicilia l'allerta è gialla, secondo l'avviso diffuso dalla protezione civile, mentre in buona parte del sud i rischi sono più alti: allerta rossa in Basilicata, allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia e in Campania.

L'allerta gialla, oltre alla Sicilia, riguarda le restanti parti di Calabria e Campania, Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna. Insomma, la settimana per buona parte dello Stivale comincia all'insegna delle forti piogge.

I fenomeni meteo potrebbero dunque provocare delle criticità idrogeologiche secondo il bollettino diramato dal Dipartimento della protezione civile e consultabile sul sito specifico (www.protezionecivile.gov.it). Per quanto riguarda la Sicilia, l'allerta prevede venti da forti a burrasca, con mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalle prime ore del giorno si prevedono rovesci di forte intensità, specialmente sui settori occidentali e meridionali dell'Isola.

I temporali, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, riguarderanno in particolar modo le zone del Trapanese e del Palermitano, ma durante la giornata sui estenderanno anche al resto della regione.

© Riproduzione riservata