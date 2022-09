Ancora gran caldo in Sicilia: domani a Palermo verrà percepita una temperatura di 36°C

Prosegue l'ondata di calore che sta coinvolgendo in particolare il Sud Italia: ancora gran caldo previsto per i prossimi giorni. Per domani, la Protezione civile regionale ha emesso il bollettino per l'ennesimo rischio incendi e ondate di calore, valido da mezzanotte di giorno 8 settembre e per le successive 24 ore.

A Palermo, il caldo percepito giovedì, sarà di 36°C e, sempre la protezione civile, ha emanato un allarme per rischio di ondate di calore di livello 2. Catania la città più calda con una temperatura percepita di 37°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, sulla provincia di Palermo, Siracusa e Trapani la pericolosità prevista è media, con livello di preallerta, codice arancione.

Secondo le previsioni meteorologiche anche per la giornata di giovedì le temperature saranno molto elevate su tutta la Sicilia, in leggera diminuzione, ma sempre con le massime oltre i 30 gradi, nel fine settimana. Nella giornata di sabato prevista qualche nube in alcune zone dell'Isola ma il cielo sarà prevalentemente sgombro da nuvole.

