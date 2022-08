Caldo record, per Palermo un'altra giornata da bollino rosso: previsti fino a 37 gradi

Temperature che potranno toccare 37 gradi e massimo livello d’allerta. Palermo oggi è da bollino rosso come emerge dal bollettino quotidiano trasmesso dalla protezione civile.

Proseguono le giornate in compagnia del caldo infernale a causa dell’anticiclone africano e delle conseguenti alte temperature. Il caldo, a cui ormai la Sicilia e l’Italia sembrano essersi rassegnati, non accenna a calare, portando con sé, di volta in volta, in dote record di temperature raggiunte e giornate torride.

In Sicilia e a Palermo, in particolare, la protezione civile ha segnalato l’allerta rossa. Oggi, infatti, è previsto il massimo livello - colore rosso - per il rischio di ondate di calore con una temperatura massima percepita di 37 gradi, sulla scia di una settimana che ha visto le sue giornate scandite dal gran caldo. Fortunatamente, però, per quanto riguarda il rischio di incendi la pericolosità prevista rimane nella media.

La protezione civile, infatti, nel bollettino ha indicato un livello di preallerta, segnato dal classico colore arancione. Un tunnel infernale da attraversare muniti di acqua, cappellino e protezione solare, evitando di uscire di casa, ove possibile, nelle ore più calde. Un tunnel che ci condurrà dritti alle soglie del ferragosto quando, forse, potremo godere di qualche momento di frescura: all’inizio della prossima settimana, infatti, potremmo essere in grado di assistere ai classici temporali estivi, che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature.

Una boccata d’aria fresca che potrebbe permettere di respirare in vista della giornata più attesa dell’estate, per la quale ancora non sapremo se le temperature potrebbero tornare sui livello a cui ormai ci siamo abituati o continuare a dare una tregua che risulta ormai quasi necessaria.

Nel frattempo, però, tocca ancora soffrire ancora il gran caldo e le elevate temperature

