Il grande caldo concede una pausa, previste piogge anche in Sicilia

Il grande caldo potrebbe avere le ore contate, almeno per qualche giorno. Già da oggi, infatti, secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, un fronte freddo proveniente da Nord, "recherà diffusa instabilità anche in Sicilia con rovesci e temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità". Un primo assaggio si è già avuto nel corso della notte con le forti piogge che si sono abbattute nelle regioni del centro Italia, in particolare su Lazio, Toscana e Marche.

Secondo gli esperti "il peggioramento sarà più marcato sulle zone ioniche e sul litorale tirrenico della Sicilia, dove sono attese cumulate fino a 30-40 millimetri. Temperature in calo, specie nei valori massimi".

Domani (sabato 9 luglio) previsto qualche annuvolamento più compatto, interesserà le zone montuose delle regioni del Sud Italia, Sicilia compresa, durante le ore centrali della giornata. Tuttavia non sono attese precipitazioni di rilievo. Mentre domenica torna a splendere il sole con un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ed assolato ovunque. "Nello specifico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata".

