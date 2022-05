Meteo, arriva Hannibal: caldo estivo in tutta Italia, in Sicilia previste temperature elevate

Caldo estivo in arrivo in tutta Italia. Nei prossimi giorni è atteso Hannibal, l'anticiclone africano, che nei prossimi giorni farà innalzare le temperature fino a portarle a livelli estive. Il picco è previsto per martedì prossimo ma l'ondata di caldo africano interesserà l’Italia da Nord a Sud almeno fino al 20-22 maggio con valori termici elevati.

Hannibal, le temperature estive

La prossima settimana Hannibal porterà caldo eccezionale fino alla Danimarca, e in Italia il termometro sfiorerà, secondo i meteorologi, i 35 gradi centigradi. In Sicilia sono attese temperature intorno ai 25 °C. In queste ore, infatti, dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia con valori termici elevati. Già adesso ci sono 8 gradi oltre la media del periodo ed il picco del caldo africano, come detto, è atteso martedì prossimo.

Anticiclone africano Hannibal, origine del nome

L'anticiclone africano prende il nome di Hannibal perchè, come il condottiero cartaginese famoso per la traversata dei Pirenei e delle Alpi con gli elefanti verso Roma, percorre la stessa strada portando le temperature oltre la media del periodo.

Le previsioni del week end

Week end di sole quasi in tutta Italia, quello che ci apprestiamo a vivere. Previsto bel tempo da Nord a Sud già con un anticipo d’estate già a maggio. Le temperature oggi sono in ulteriore leggero aumento e anche per domani e domenica sono previste giornate di sole e caldo. Le temperature saliranno già da lunedì.

