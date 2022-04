Domenica delle Palme con tempo incerto, temperature in calo anche in Sicilia

Giornate primaverili in Sicilia ma già da domani il meteo cambierà per qualche ora e le temperature potrebbero diminuire.

"Temperature in sensibile diminuzione - dicono gli esperti di 3bMeteo - per via di un fronte freddo che scende da nord verso sud. Venti moderati in Sicilia. Mar Ionio da molto mosso ad agitato e basso Tirreno da mosso a molto mosso".

E così se fino ad ora nel Sud Italia i venti di Ponente e Libeccio hanno determinato condizioni di bel tempo e temperature superiori alle medie stagionali, toccando anche i 24-26° lungo le coste siciliane, il quadro meteorologico è destinato a mutare nel corso del weekend, quando il rapido fronte freddo dal Nord Atlantico lambirà tutta Italia, innescando una breve fase instabile, un deciso calo delle temperature e una repentina rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali.

Domani, dicono ancora da 3bMeteo: "Disturbi nel Palermitano orientale e nelloarea dello Stretto di Messina, in un contesto più fresco e ventoso. L'avvio della prossima settimana si preannuncia gradevole e all'insegna di un bel sole primaverile per effetto di una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo".

