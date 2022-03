Al freddo si aggiunge la pioggia: maltempo nel week-end in Sicilia

Italia strattonata tra il freddo proveniente dalla Russia e un vortice atlantico. Piogge in Sardegna e Sicilia mentre un fine settimana «asciutto» al Nord con un nuovo arrivo di aria fredda dalla Russia. Sono le previsioni per il prossimo fine settimana. Nella giornata di sabato è previsto un tempo instabile sul Piemonte occidentale, sereno al nord-est. Al centro: velature sul versante tirrenico, coperto con piogge via via più forti in Sardegna, sole altrove. Al sud: a tratti molto nuvoloso. Domenica si prevedono condizioni meteo sempre instabili in Piemonte e in Liguria. Al centro: velature sul versante tirrenico, piogge in Sardegna, sole altrove. Al sud: piovaschi in Sicilia, e poco nuvoloso altrove.

